A Lomé, un studio d'animation togolais se fait connaître par ses films en 2D qui visent à réinventer les récits africains et à montrer "une Afrique qui crée, qui innove, une Afrique qui participe à la construction du monde".
Un studio d'animation togolais redessine les récits africains
