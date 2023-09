Un pétrole cher est-il nécessaire pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama • 13/09/2023 à 11:36

Avec l'annonce d'une poursuite de la réduction de production de pétrole par l'Arabie Saoudite et la Russie jusqu'à la fin de l'année, le prix du baril est au plus haut à 90 dollars. Malgré une forte demande persistance, cela pourrait-il permettre de rendre les autres énergies plus compétitives et inciter à accélérer la transition vers le bas carbone ? Réponse avec Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI Invest AM.

