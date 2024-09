information fournie par France 24 • 14/09/2024 à 12:15

Plus d'un millier de Tunisiens dont beaucoup de jeunes et de femmes ont manifesté vendredi "en défense des droits et libertés", à moins d'un mois d'un scrutin présidentiel où le chef d'Etat sortant Kais Saied, accusé de dérive autoritaire, brigue un deuxième mandat. Précisions de la correspondante France 24 à Tunis, Lila Blaise.