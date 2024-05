information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 10:42

Ce mardi marque la journée de l'indépendance en Israël, elle fait suite à la journée du souvenir. L'évènement rend hommage aux soldats tombés pour la défense du pays ainsi qu'aux victimes d'attentat. Traditionnellement jour d'unité nationale, cette année les cérémonies sont marquées par la division. En cause, huit mois de guerre en Israël et le Hamas, la plus longue depuis la création du pays.