Un eurodéputé violemment agressé alors qu’il collait des affiches électorales à Dresde

information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 10:39

L'Allemagne est sous le choc. La tête de liste du Parti social-démocrate (SPD) aux élections européennes 2024 a été violemment agressé vendredi 3 mai. Une attaque en pleine rue dans la ville de Dresde, à l'est du pays, alors qu'il placardait des affiches électorales. Matthias Ecke a du être hospitalisé. Les responsables du SPD de Saxe ont dénoncé le rôle du parti d'extrême droite AfD dans la hausse des violences contre le SPD."Les graines semées par l'AfD et d'autres extrémistes de droite sont en train de germer. L'AfD a connu une forte progression dans les sondages depuis un an.