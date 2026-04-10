Des véhicules de soldats pakistanais escortent un convoi transportant des responsables de sécurité américains à Islamabad, alors qu'ils se dirigent vers le lieu où se tiendront les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, au troisième jour du cessez-le-feu. IMAGES
Un convoi de responsables de sécurité américains pour les pourparlers à Islamabad
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro