A l'instar d'autres pays européens, la Grèce a annoncé mercredi son intention d'interdire à partir du 1er janvier 2027 l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans.
La Grèce va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro