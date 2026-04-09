Deuxième drame migratoire en dix jours en France: deux hommes et deux femmes sont morts jeudi matin lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche vers l'Angleterre.
France: quatre migrants meurent lors d'une tentative de traversée vers l'Angleterre
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