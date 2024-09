Un contingent de Jamaïque et du Bélize se joint à la mission internationale en Haïti

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 10:03

Un premier contingent venant de la Jamaïque et du Belize, après des policiers kényans cet été, est arrivé jeudi 12 septembre en Haïti dans le cadre d'une mission multinationale censée aider le pays en crise à faire face à la violence des gangs. Le groupe, composé de 20 militaires et quatre policiers jamaïcains, ainsi que de deux soldats du Belize, vient s'ajouter aux 400 officiers kényans déjà déployés sur le terrain et va devoir préparer l'arrivée d'autres troupes de pays de la Communauté des Caraïbes (Caricom).