information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 11:49

Le 9 mars 2023, à l'aube, le ferry "Esther Miracle" chavirait au large du Gabon faisant 34 morts, 7 disparus et 129 rescapés. Un an après, la catastrophe est toujours présente dans les esprits. Les associations de victimes et le gouvernement se sont unis pour commémorer ce triste anniversaire. La correspondance d'Ismaël Obiang Nsé.