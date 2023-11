information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 11:50

En Éthiopie, cela fait exactement un an que les accords de paix de Pretoria ont été signés, mettant fin à deux ans de guerre civile au Tigré, un des conflits les plus meurtriers de ces 30 dernières années. Plus d’un million de personnes déplacées n’ont pas encore pu retourner chez elles et plus de 40 % de la population y souffre d’un manque de nourriture.