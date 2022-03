Ukraine : Vladimir Poutine peut-il gagner ? La capitale Kiev en état de siège

information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 20:22

Au 19e jour de guerre en Ukraine, l'étau se resserre autour de Kiev. Au moins une personne a été tuée dans des bombardements russes sur la capitale. Les frappes ont visé un immeuble résidentiel et l'usine aéronautique Antonov. L'armée russe n'exclut pas de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. De nombreux centres urbains sont déjà encerclés. Selon The New York Times , la Russie aurait demandé l'aide économique et militaire de la Chine. Une information démentie par Moscou.