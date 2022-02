Ukraine : sanctions l'effet boomerang ? Le secteur financier russe visé par les Occidentaux

information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 20:26

Les Occidentaux sonnent la riposte. Joe Biden a annoncé des premières sanctions contre la Russie, comme l'Europe qui a adopté à l'unanimité des sanctions contre 27 entités et députés russes. Le ministre de la Défense russe et le directeur de cabinet de Vladimir Poutine sont également visés. L'Allemagne, elle, suspend le gazoduc Nordstream 2 qui relie le pays à la Russie. Moscou promet une riposte "forte" et "douloureuse". Les sanctions occidentales seront-elles dissuasives ?