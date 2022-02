information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 00:35

La Russie et la Biélorussie entament leurs manoeuvres militaires à haut risque. Les Etats-Unis mettent en garde contre un risque d'invasion. La médiation d'Emmanuel Macron va-t-elle suffire à éviter la guerre ? On va plus loin avec Fraçois Durpaire et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur les "convois de la liberté" qui menacent de défiler sur Paris et Bruxelles.