La seule note un peu discordante lors de la réunion lundi à la Maison Blanche avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants de plusieurs puissances européennes, est venue du chancelier allemand. Friedrich Merz a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine alors que le président américain avait répété un peu plus tôt que ce n'était pas une étape indispensable selon lui. SONORE
Ukraine: le chancelier allemand Merz insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro