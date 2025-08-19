Emmanuel Macron affirme que la question des concessions territoriales éventuelles de l'Ukraine n'a pas été abordée lors des discussions à la Maison Blanche avec les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que d'autres responsables européens. "Nous n'avons pas parlé de ce sujet du tout aujourd'hui", déclare le président français à des journalistes. "Et pour deux raisons. D'abord, la priorité c'est les garanties de sécurité et, ensuite, on a dit +c'est ce qui doit être discuté en bilatéral et en trilatéral+". SONORE
Ukraine: la question des territoires n'a pas été abordée lors des discussions, dit Macron
