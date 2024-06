information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 17:55

Des missiles et des drones russes s'abattent chaque semaine sur le réseau énergétique ukrainien, ce qui provoque des coupures de courant quotidiennes. Pour y remédier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné l'installation de panneaux solaires dans chaque hôpital et chaque école "le vite que possible".