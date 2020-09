France 24 • 21/09/2020 à 15:35

Les tensions entre la Grèce et la Turquie demeurent particulièrement aiguës dans l'Est de la Méditerranée et son sous-sol potentiellement riche en hydrocarbures, notamment après l'envoi d'un navire d'exploration turc - avec son escorte militaire - dans les eaux grecques. La crise sera débattue au Conseil européen les 24 et 25 septembre à Bruxelles.