UE-Afrique : une relation toujours compliquée, comment construire un partenariat équilibré ?

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 15:25

L’Union européenne s'inquiète du futur de son continent miroir, l’Afrique. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, affirme même qu’il faut revoir en profondeur notre politique alors que l’influence de la Chine et de la Russie ne cesse de grandir sur tous les plans – économique, militaire et politique. Après le Mali, le Niger et le Gabon, beaucoup s’interrogent sur la multiplication des coups d’État en Afrique, alors que l’UE s’est engagée à soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel.