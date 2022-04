Turquie : Osman Kavala, symbole de la répression du régime de Recep Tayyip Erdogan

information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 12:47

L'opposant turque Osman Kavala est jugé ce jeudi 21 avril pour des faits survenus il y a près de 10 ans, et pour lequels il est toujours en détention, bien que non jugé. M. Kavala, 64 ans, est accusé d'avoir financé les manifestations anti-gouvernementales de 2013 et d'avoir pris part au complot menant à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, ainsi que d'espionnage. Il est devenu le symbole de la répression du régime d'Erdogan, comme le montrent les correspondants de France 24 en Turquie.