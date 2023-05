Turquie : et si Erdogan perdait ? L'échiquier international pourrait être chamboulé

information fournie par France 24 • 11/05/2023 à 21:43

En Turquie, les élections présidentielle et législatives ont lieu ce dimanche 14 mai. Pour la première fois depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan pourrait perdre la présidentielle. Face au président turc, Kemal Kilicdaroglu, chef d'une opposition unie et véritable adversaire, d'autant plus après l'abandon de l'un des "petits" candidats. La crise économique, la gestion chaotique du tremblement de terre, la lassitude d’une partie de l’électorat donne espoir à la coalition d’opposition.