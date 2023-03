Tunisie : l’UE redoute un "effondrement" du pays

information fournie par France 24 • 22/03/2023 à 12:03

La Tunisie, embourbée dans une crise économique et sociale, inquiète l’Union européenne (UE) et son haut représentant Josep Borrell. Selon Vincent Geisser, politologue, chargé de recherches au CNRS, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, invité de France 24, "le discours contradictoire du président Kaïs Saïed est perçu comme un mauvais signal par les décideurs et les gestionnaires du FMI, qui lui demandent de clarifier sa position et sa ligne politique quant aux réformes sociales et économiques.". Explications.