information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 22:18

Un tribunal tunisien a condamné mercredi deux journalistes Borhen Bsaies et Mourad Zghidi, à un an de prison pour avoir publié de fausses informations. Ils avaient été arrêtés le 11 mai après des déclarations dans des émissions et des publications sur les réseaux sociaux, considérées comme critiques du pouvoir du président Kais Saied.