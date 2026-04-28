Donald Trump a affirmé mardi que les Etats-Unis n'avaient pas "d'amis plus proches que les Britanniques", lors d'une réception à la Maison Blanche en présence du roi Charles III.
Trump au roi Charles: les Etats-Unis "n'ont pas d'amis plus proches que les Britanniques"
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