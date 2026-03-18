Nicolas Sarkozy est présent, avec notamment Brice Hortefeux et Eric Woerth, au troisième jour du procès en appel de l'ancien président de la République dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. IMAGES
Troisième jour du procès en appel de Nicolas Sarkozy
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