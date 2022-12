Trois mois de révolte en Iran : les artistes donnent de la voix pour la liberté

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 15:24

Retour sur les manifestations en Iran, vendredi, trois mois après la mort de Mahsa Amini. Alors que la répression se durcit, les Iraniens continuent de demander la chute du régime des mollahs et les artistes du pays ou de la diaspora sont toujours mobilisés pour soutenir leur combat. À l'Affiche reçoit la réalisatrice Sepideh Farsi. Installée en France depuis les années 1980 et interdite de séjour en Iran depuis 2009, elle utilise son cinéma pour raconter son pays et défier le pouvoir en place.