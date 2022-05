information fournie par France 24 • 24/05/2022 à 07:46

A la Une de la presse, ce mardi 24 mai, les trois mois de l’invasion russe en Ukraine. Une déclaration martiale sur Taïwan signée Joe Biden. La crise des hôpitaux en France. Et un nouvel épisode du feuilleton «Partygate», au Royaume-Uni, où la position de Boris Johnson semble de plus en plus intenable.