information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 10:18

La trêve temporaire scellée par Israël et le Hamas a débuté vendredi matin. Un premier groupe de 13 otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre menée dans le sud d'Israël devrait être libéré plus tard dans l'après-midi. La trêve devrait également permettre une augmentation de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Comment va se dérouler la libération d'otages et de prisonniers ? Elements de réponse.