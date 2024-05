Travailler moins pour polluer moins : les vertus du droit à la paresse

information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 17:25

À l'occasion du 1er mai, on s'interroge sur la réduction du temps de travail comme levier de la décarbonation de nos modes de vie. Travailler moins permettrait de faire baisser ses émissions de carbone, en limitant ses trajets notamment. Il s'agit aussi d'avoir le temps d'adopter des modes de vie plus sobres en cuisinant ou en faisant les magasins plutôt que de se faire livrer. C'est ce que préconise le député européen Pierre Larrouturou avec son livre "32h ! La semaine de 4 jours, c'est possible".