Travaille-t-on moins en france qu'ailleurs en Europe?

information fournie par AFP Video 26/08/2025 à 16:41

François Bayrou va solliciter le 8 septembre la confiance de l'Assemblée nationale, pour faire adopter son plan d'économies budgétaires qui a suscité une forte opposition, et qui lui promet une chute quasi certaine. Mesure phare de ce plan : la suppression de deux jours fériés pour augmenter le temps de travail des Français, soupçonnés d'en faire moins que leurs voisins. Est-ce vraiment le cas?

