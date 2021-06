France 24 • 24/06/2021 à 09:09

C'était l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 : le secteur aérien, qui a vu son activité s'effondrer en 2020, est en train de redécoller. Avec la levée progressive des restrictions sanitaires et l'arrivée de l'été, la demande explose dans certaines parties du monde, notamment aux États-Unis, et les compagnies ont parfois du mal à suivre.