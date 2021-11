Transition énergétique : ces défis que les constructeurs auto vont devoir relever…

information fournie par Boursorama • 03/11/2021 à 10:09

En Europe on s'oriente vers la fin des moteurs thermiques en 2035. Résultat : tous les constructeurs sont pieds au plancher pour électrifier leur gamme. Les explications d'Eric Turjeman, Directeur des Gestions Actions et Convertibles chez OFI AM.

