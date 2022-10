Tractations politiques en Irak : les espoirs de la population après un an de blocage

information fournie par France 24 • 26/10/2022 à 11:02

Quel avenir politique pour l'Irak ? Après plus d'un an de paralysie, un nouveau Premier ministre a été désigné pour former un gouvernement. Il s'agit de Mohammed Chia al-Soudani, un politicien chiite réputé proche de l'Iran. Il lui reste une quinzaine de jours pour annoncer son gouvernement. Peut-il redonner espoir aux Irakiens ? Marie-Charlotte Roupie, correspondante de France 24, est allée à la rencontre d'habitants de Bagdad et d'analystes politiques pour connaître leurs attentes.