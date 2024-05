"Toute la bande de Gaza dépend de l'aide alimentaire", explique Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza

information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 12:19

Après plusieurs jours de blocage, plus de 300 palettes d'aide humanitaire ont été déchargées pour la première fois sur la jetée provisoire déployée par les États-Unis, a indiqué ce samedi 18 mai l'armée israélienne. Les soldats de Tsahal continuent à mener des "combats acharnés" à Jabalia et dans la ville de Rafah. Des milliers de personnes continuent à fuir les bombardements, "dans des conditions de vie très difficiles car il n'y a pas de place" explique Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza. Il alerte sur la menace d'une famine sur l'ensemble du territoire si l'aide alimentaire n'est pas acheminée plus rapidement.