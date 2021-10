information fournie par France 24 • 30/09/2021 à 16:27

Après un an et demi de pandémie de Covid-19, les voyageurs commencent à revenir au Pérou. On est encore loin des 4 400 000 touristes recensés en 2018 mais le retour à la normale est en marche. Ce secteur représente la troisième source de revenus du pays, notamment grâce à des lieux cultes comme le Machu Picchu ou Cuzco où les commerçants s'accrochent à l'espoir de jours meilleurs. Notre correspondant Thomas Nicolon est allé à leur rencontre.