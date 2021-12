Tornades aux Etats-Unis : "un phénomène d'une violence absolument extrême"

information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 14:38

Des tornades ont décimé les Etats-Unis et traversé six Etats, y laissant une traînée de destructions sur des centaines de kilomètres, mais c'est à Mayfield, ville de quelque 10.000 habitants dans le Kentucky, que celles-ci ont été les pires. Robert Vautard, climatologue et directeur de recherche au CNRS était l'invité de France 24.