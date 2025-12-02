 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 01/12/2025

information fournie par Libertify 02/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Carrefour , Engie , LVMH , Merck. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AIRBUS
192,5800 EUR Euronext Paris -5,81%
CARREFOUR
13,470 EUR Euronext Paris +1,55%
ENGIE
21,700 EUR Euronext Paris -0,91%
LVMH
642,700 EUR Euronext Paris +1,13%
MERCK
101,860 USD NYSE -2,85%

