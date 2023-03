information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 16:41

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'Affiche, Natacha Vesnitch et Thomas Baurez reçoivent l'actrice Maud Wyler qui joue dans "Toi non plus tu n'as rien vu" le rôle d'une mère accusée de tentative d'homicide sur son nouveau-né après avoir fait un déni de grossesse. Ce film de la réalisatrice Béatrice Pollet, inspiré d'un fait divers, tente de lever le voile sur ce phénomène tabou.