information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 13:08

En moins de dix ans, le Togo est devenu le plus gros exportateur de soja biologique vers l’Union européenne devant l’Ukraine et l’Inde. La culture est en plein essor : 30 000 producteurs et près de 300 000 tonnes produites en 2022, dont 80 000 de soja bio. L’État togolais a injecté plusieurs milliards de francs CFA dans la filière. Reportage d'Emmanuelle Sodji et Raphael N’Talé.