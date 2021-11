Tir de missile spatial russe: "Concours d'orbite"

information fournie par France 24 • 17/11/2021 à 08:05

A la Une de la presse, ce mercredi 17 novembre, le tollé provoqué par la destruction, lundi, d’un de ses satellites par la Russie. Les conséquences terrestres de la course à l’espace pour une petite île de l’archipel indonésien. La comparution du polémiste d’extrême-droite français et possible candidat à la présidentielle Eric Zemmour, pour «complicité de provocation à la haine raciale». Et la présence du pronom personnel neutre «iel» dans le Petit Robert.