Dans un village de Haute-Saône, un couple de passionnés fait renaître l'engouement pour le flipper, dans le décor d'une cave d'un château de la Renaissance.
Tilt! Des flippers en pleine renaissance dans un château en Haute-Saône
