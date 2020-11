Thomas Pesquet : "Une page se tourne dans l'exploitation de la Station spatiale internationale"

France 24 • 16/11/2020 à 15:25

Notre invité a réalisé son rêve d'enfant et s'apprête à le vivre une seconde fois : au printemps 2021, Thomas Pesquet reprendra la direction des étoiles. À bord de la Station spatiale internationale (ISS), les sept coéquipiers de la mission Alpha devraient vivre une aventure extraordinaire, promesse d'expéditions encore plus lointaines, jusqu'à la planète rouge. Mais si l'astronaute français flottera six mois durant dans l'espace, c'est pour mettre la science au service de la Terre : nombre d'expériences prévues à bord visent notamment à mieux lutter contre les virus.