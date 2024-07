Thomas Bach, président du CIO : "La mission des JO est plus importante que jamais"

information fournie par France 24 • 18/07/2024 à 12:47

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, dit espérer que les Jeux de Paris 2024 aident à créer "une culture de paix", alors que l’évènement se déroule dans un climat de guerre et d’instabilité politique inédit. Les valeurs véhiculées par les Jeux olympiques sont peut-être "plus importantes que jamais", assure-t-il. Thomas Bach affirme, par ailleurs, avoir "parfaitement confiance" en les autorités françaises pour assurer la sécurité du plus grand évènement sportif mondial.