Thierry Mugler : Hommage au couturier français mort à 73 ans

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 18:39

Alors que la semaine de Haute Couture débute à Paris, le monde de la mode est sous le choc. Styliste adoré de stars comme Beyoncé, Kim Kardashian ou Cardi B, Thierry Mugler avait fait de l'hyper-féminité et du futurisme sa marque de fabrique. Stéphane Wargnier, consultant et professeur à l'Institut Français de la Mode, a travaillé avec lui à la fin des années 1980. Il raconte quel homme il était et comment il a su inscrire la marque Mugler dans la durée.