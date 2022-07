Théâtre : à Avignon, Kubra Khademi continue de dénoncer l’emprise des Taliban en Afghanistan

information fournie par France 24 • 14/07/2022 à 16:50

L'artiste Kubra Khademi signe l’affiche de la 76e édition du Festival d'Avignon. Elle présente dans cette ville l'exposition "First but not last time in America", ainsi que la performance "From armour to jackets". En 2015, elle avait organisé la performance "Armour" dans les rues de Kaboul qui lui avait valu des menaces de mort. Elle avait ensuite trouvé refuge en France et est devenue française en 2020. Elle se confie à Laure Manent, en revenant notamment sur le retour au pouvoir des Taliban.