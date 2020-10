Terrorisme en France : gérer la menace sous confinement

France 24 • 29/10/2020 à 20:18

Un front peut parfois en cacher un autre. On pensait la France sur le pied de guerre face au coronavirus : au moment même où doit débuter un nouveau confinement la menace terroriste se manifeste une fois de plus sur le territoire. Une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice a coûté la vie à trois fidèles. Comment la France peut-elle faire face à la multiplication des signes hostiles alors que ses forces de police et l'ensemble des pouvoirs publics sont mobilisés dans la mise en œuvre du confinement et la lutte contre le coronavirus ?