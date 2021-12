Terres rares : des minéraux uniques au cœur d'une bataille mondiale

information fournie par France 24 • 07/12/2021 à 14:58

C'est un des enjeux futurs de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine: les terres rares, des gisements de métaux indispensables pour faire fonctionner les téléphones, les ordinateurs oules éoliennes. La Chine en est devenuele plus grand producteur en développant une activité minière performante au cours des dernières décennies.Mais les États-Unis sont bien décidés à exploiter leurs propres ressources et ils viennent ainsi de rouvrir une mine de terres rares en Californie.