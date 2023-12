information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 14:48

Nicolas Maduro apparaît de plus en plus déterminé à grapiller du terrain chez son voisin le Guyana. Le président vénézuélien a remporté dimanche son référendum, ordonnant l'octroi de licences pétrolières dans la région de l'Essequibo, région sous administration guyanienne et très riche en pétrole.