Tensions en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle, au moins trois morts

France 24 • 19/10/2020 à 23:16

A moins de 15 jours du scrutin présidentiel, la Côte d'Ivoire est confrontée à de nouvelles tensions. Des manifestations de l'opposition ont dégénéré, au moins 3 personnes sont mortes depuis ce week-end. La ville de Bonoua, à 60km d'Abidjan et fief de Simone Gbagbo, a été particulièrement touchée. Bongouanou, fief de Pascal Affi N'Guessan a aussi été secoué par des violences. Le domicile du candidat du FPI a été incendié. La mission de la Cédéao qui a rencontré pouvoir et opposition, exhorte candidats et partis politiques à faire des efforts pour parvenir à un accord concernant l'élection.