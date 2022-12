Tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda

information fournie par France 24 • 30/12/2022 à 22:11

En début de semaine, les autorités de Kinshasa annonçaient le démantèlement d’un réseau d’espionnage à la télévision. Devant les caméras, quatre hommes arrêtés et accusés : deux rwandais et deux congolais. Selon les autorités ces hommes préparaient un attentat et avaient infiltrés des cercles influents. Ce vendredi, Kigali se dit « très préoccupé » par l’arrestation de ceux deux hommes par les renseignements congolais et avait déjà demandé leur libération en novembre.